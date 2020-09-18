18 сентября 2020

Минфин РФ ответил на слухи об экономии на лекарствах для россиян

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Минфин РФ опроверг слухи о сокращении расходов на закупку лекарств от редких болезней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Расходы на лекарства от редких болезней заложены в бюджет на следующий год в полном объеме. Речь идет о сумме более 64 млрд рублей, сообщил Минфин России.

«Ряд недавних публикаций в СМИ содержит ошибочные выводы о том, что в проекте федерального бюджета России на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов снижены расходы на лекарства для редких заболеваний. Минфин России отмечает, что средства на программу „14 высокозатратных нозологий“ заложены в полном объеме, без сокращения финансирования», — приводит ТАСС сообщение министерства. В 2020 году, как отметили в ведомстве, на эти цели было выделено 61,8 млрд рублей, в 2021-м — выделят еще 64,3 млрд.

Ранее, как напоминает телеканал 360, в СМИ появилось сообщение о том, что со следующего года правительство сократит бюджет на закупку лекарств от редких заболеваний. В течение двух лет программа Минздрава РФ якобы недополучит порядка 19,5 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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