«Самая успешная бизнес-мама»: кто такая Лиза Миллер, которую подозревают в отмывании сотни миллионов рублей

Против «cамой успешной бизнес-мамы» возбудили дело Фото: instagram \ kto_takaya (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Лизы Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта). Ей инкриминируется легализация денежных средств на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщили в СК РФ по городу Москве.

По данным ведомства, в период с 2020 по 2022 год Батюта уклонилась от уплаты налоговых платежей на сумму, превышающую 130 миллионов рублей. С целью создания видимости законного владения и распоряжения указанными денежными средствами она осуществила легализацию части этой суммы посредством проведения финансовых операций. Кто такая Лиза Миллер — в материале URA.RU.

Детство

Лиза родилась 15 августа 1989 года Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Батюта родилась в 1989 году и росла в неполной семье, где ее мать одна несла заботы о детях и их финансовом обеспечении. С девяти лет Лиза начала помогать матери растить младшего брата. Из-за сложной ситуации в семье она рано начала подрабатывать, пробуя себя в разных профессиях.

С детства Лиза увлекалась творчеством и спортом, посещая различные секции и художественную школу. Мечта стать дизайнером одежды, возникшая у нее в 11-12 лет, привела к получению соответствующего образования в 2014 году. По некоторым сведениям, она также изучала банковское дело. Воспоминания о трудном прошлом включают и такие эпизоды, как предательство подруги, купившей платье, о котором Лиза мечтала, но не могла сразу себе позволить.

Карьера блогера

Миллер предлагала гайды по грамотному похудению Фото: instagram \ kto_takaya (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На своей первой публикации в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) осенью 2013 года Лиза Миллер демонстрировала свой шпагат. Вслед за этим она начала делиться фотографиями из тренажерного зала, рассказывая о снижении веса. Ее контент был посвящен мотивации подписчиков, пропаганде правильного питания и спорта, а также девушка предлагала гайды по похудению и онлайн-программы по ведению бизнес-аккаунтов. Блогер позиционировала себя как «самую успешную бизнес-маму в Instagram».

С наступлением беременности тематика публикаций изменилась на подготовку к родам, а после появления ребенка блогер полностью переключилась на материалы о материнстве и воспитании детей. Параллельно она делилась с поклонниками своими жизненными успехами, такими как покупка автомобиля Bentley, переезд в собственный дом и полное погашение ипотеки за большую квартиру.

В 2022 году, после блокировки Instagram в России, Лиза Миллер провела трансляцию, где обсуждала эту ситуацию с подписчиками. Она заявила о конкурентоспособности российской соцсети «ВКонтакте» и стала активнее вести свой блог там, однако от публикаций в заблокированной соцсети не отказалась.

Бизнес

Лиза Миллер, которая любит делать женщин неотразимыми, предлагает клиенткам широкий спектр услуг в своих клиниках «Миссис Лазер». Кроме того, в 2018 году в Москве открылся принадлежащий ей салон красоты «Кто такая», где профессиональные мастера выполняли маникюр, педикюр, стрижку, окрашивание, а также услуги по уходу за бровями и ресницами.

В 2021 году салон посетила блогер Анастасия Молотова, известная разоблачениями салонов красоты. Ее отзыв стал неожиданностью для подписчиков: «Кто такая» впечатлил качественным обслуживанием, полным пакетом документов, чистотой и строгим соблюдением санитарных норм.

Личная жизнь

В январе 2010 года парень Лизы Артемий Миллер переехал к ней в Москву из Кумертау. Молодые люди не сразу поженились, так как жили в съемной квартире и копили на собственное жилье без финансовой помощи со стороны, а мать Лизы была против их отношений. Вскоре пара поженилась: Артемий купил себе на свадьбу пиджак, а для невесты — платье и бриллиантовое кольцо за 200 тысяч рублей. В августе 2017 года у пары родилась дочь Марьяна, а спустя три года — сын Марк.

Уголовное дело

Сейчас Миллер находится за границей Фото: instagram \ kto_takaya (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет 31 октября 2025 года возбудил уголовное дело против Лизы Миллер по подозрению в отмывании денежных средств на сумму 130 миллионов рублей. Следствие полагает, что фигурантка легализовала средства, полученные преступным путем.