Комариные укусы оказались смертельно опасны для людей

Комары переносят сразу два вируса, которые способны убить человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые исследовали более 200 человек, которые из-за укусов комаров заразились инфекциями. У большинства из них были диагностированы серьезные последствия для здоровья, рассказали авторы исследования.

«Такая масштабная выборка помогла установить закономерность. Каждый вирус может вызвать целый ряд неврологических проблем. А если человек был инфицирован сразу двумя вирусами, то у него с большой долей вероятностью случался инсульт», — приводит слова ученых «Ридус».

Исследователи рассказали о вирусе Зика, который переносят комары. Из-за него повреждаются нервы рук и ног. Второй вирус, Чикугунья, вызывает энцифалит и миелит. Полностью выздоравливали только 10% пациентов, средний возраст которых 48 лет. А 2/3 тех, кому в среднем было по 67 лет, чаще заболевали сразу двумя вирусами.