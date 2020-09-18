Небольшой борт катился по трассе Курган-Куртамыш (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На трассу Курган-Куртамыш приземлился самолет. Видео инцидента появилось в Instagram.

«Сегодня на трассе Курган — Куртамыш», — говорится в описании к видео. На кадрах видна трасса, на которую приземлился небольшой самолет. Позднее автор ролика написала «Вконтакте», что сняла видео в 10:20 утра.

В комментариях к видеозаписи пользователи иронично назвали произошедшее «обычным делом». Одна из женщин с юмором подметила, что самолет тоже является транспортным средством, а значит может ехать по трассе.