18 сентября 2020
17 сентября 2020

На трассу под Курганом сел самолет. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт, споттинг. Курган, самолет, кукурузник, ан 2
Небольшой борт катился по трассе Курган-Куртамыш (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На трассу Курган-Куртамыш приземлился самолет. Видео инцидента появилось в Instagram.

«Сегодня на трассе Курган — Куртамыш», — говорится в описании к видео. На кадрах видна трасса, на которую приземлился небольшой самолет. Позднее автор ролика написала «Вконтакте», что сняла видео в 10:20 утра.

В комментариях к видеозаписи пользователи иронично назвали произошедшее «обычным делом». Одна из женщин с юмором подметила, что самолет тоже является транспортным средством, а значит может ехать по трассе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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