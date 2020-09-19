Жириновский в эфире Соловьева потребовал арестовать Навального

Вся эта ситуация с Навальным сделана для того, чтобы сделать из России страну-изгоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Если блогер Алексей Навальный вернется в Россию, против него и его команды нужно возбудить уголовное дело по статье «распространение оружия массового поражения». Об этом в эфире youtube-канала «Соловьев Live» заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

«Как он не боится вернуться в Москву. Ведь при Брежневе его с трапа сразу в психушку увезли. Кто нам мешает возбудить уголовное дело? Нужно арестовать его и всю его команду для того, чтобы проводить расследование. Если на Западе подтвердили, что это „Новичок“, то он является распространителем химического оружия», — сказал Жириновский. По его словам, вся эта ситуация с Навальным сделана для того, чтобы сделать из России страну-изгоя, а также возбудить в Гааге международное уголовное дело.

Навального госпитализировали 20 августа после того, как самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Позднее блогера доставили в немецкую больницу «Шарите», где врачи пришли к выводу, что Навального отравили веществом из группы ядов «Новичок». Однако омские медики не нашли следов яда в его организме.