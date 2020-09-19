19 сентября 2020

Жириновский в эфире Соловьева потребовал арестовать Навального

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Вся эта ситуация с Навальным сделана для того, чтобы сделать из России страну-изгоя Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому

Если блогер Алексей Навальный вернется в Россию, против него и его команды нужно возбудить уголовное дело по статье «распространение оружия массового поражения». Об этом в эфире youtube-канала «Соловьев Live» заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

«Как он не боится вернуться в Москву. Ведь при Брежневе его с трапа сразу в психушку увезли. Кто нам мешает возбудить уголовное дело? Нужно арестовать его и всю его команду для того, чтобы проводить расследование. Если на Западе подтвердили, что это „Новичок“, то он является распространителем химического оружия», — сказал Жириновский. По его словам, вся эта ситуация с Навальным сделана для того, чтобы сделать из России страну-изгоя, а также возбудить в Гааге международное уголовное дело.

Навального госпитализировали 20 августа после того, как самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Позднее блогера доставили в немецкую больницу «Шарите», где врачи пришли к выводу, что Навального отравили веществом из группы ядов «Новичок». Однако омские медики не нашли следов яда в его организме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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