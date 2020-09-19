Назван размер пенсии Якубовича, Гузеевой и других легенд ТВ

Лариса Гузеева и Татьяна Судец получают более 50 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

У ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича пенсия в размере 23 тысяч рублей. Кроме того, ему положена надбавка около 30 тысяч за звание «народный артист».

Ведущий «Стоянов шоу» народный артист Юрий Стоянов с учетом двух надбавок получает 62 тысячи рублей. Высокая пенсия также у телевизионного диктора 88-летнего Игоря Кириллова. Помимо надбавки за звание народного артиста, ему полагается еще и индивидуальная страховая пенсия за свои заслуги. Ее выплачивает коммерческая организация. У заслуженных артисток Татьяны Судец и Ларисы Гузеевой вместе с надбавками пенсия выходит около 55 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».

Невысокая пенсия, как правило, у знаменитостей без званий. Так, ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая получает ежемесячное пособие в сумме 16 тысяч рублей, Роза Сябитова — 14 тысяч рублей, Елена Ханга — 23 тысячи рублей. А телеведущий Николай Дроздов в 83 года — и в рекламе снимается, и экскурсии возит в другие страны, и лекции читает, чтобы содержать дочку и двоих внуков. Размер его пенсии составляет около 30 тысяч рублей.