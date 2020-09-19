19 сентября 2020

На Украине объяснили, кому и зачем нужен госпереворот в Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
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Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
В случае госпереворота Беларусь обеднеет, ей будет легче управлять Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Организаторы протестов в Беларуси хотят госпереворота, чтобы настроить население против России. Так считает бывший глава правительства Украины Николай Азаров.

«Чтоб превратить народ в стадо, озлобленное против России. Бедной страной проще управлять», — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Он считает, что за протестными акциями в Белоруссии стоят американцы и поляки, им нужна враждебная России страна. Если случится госпереворот, марионетки США и Польши перейдут к власти. После этого, по мнению Азарова, все пророссийские элементы будут физически истреблены, как это было в Украине, либо брошены в тюрьмы, если не успеют уехать. «И начнется зомбирование. Пройдет пять лет — вы Белоруссию не узнаете! Судьба белорусов абсолютно никого не интересует», — подчеркнул политик.

Азаров считает, что, если в Беларуси произойдет революция, многие останутся без работы, рухнет уровень образования и науки, в конечном счете страна обеднеет. Чтобы этого избежать, необходимо сразу рассматривать ситуацию как госпереворот, отметил экс-премьер, и принимать меры в соответствии с законом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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