На Украине объяснили, кому и зачем нужен госпереворот в Беларуси

Организаторы протестов в Беларуси хотят госпереворота, чтобы настроить население против России. Так считает бывший глава правительства Украины Николай Азаров.
«Чтоб превратить народ в стадо, озлобленное против России. Бедной страной проще управлять», — заявил он в интервью «Комсомольской правде».
Он считает, что за протестными акциями в Белоруссии стоят американцы и поляки, им нужна враждебная России страна. Если случится госпереворот, марионетки США и Польши перейдут к власти. После этого, по мнению Азарова, все пророссийские элементы будут физически истреблены, как это было в Украине, либо брошены в тюрьмы, если не успеют уехать. «И начнется зомбирование. Пройдет пять лет — вы Белоруссию не узнаете! Судьба белорусов абсолютно никого не интересует», — подчеркнул политик.
Азаров считает, что, если в Беларуси произойдет революция, многие останутся без работы, рухнет уровень образования и науки, в конечном счете страна обеднеет. Чтобы этого избежать, необходимо сразу рассматривать ситуацию как госпереворот, отметил экс-премьер, и принимать меры в соответствии с законом.
Подписывайтесь на URA.RU в