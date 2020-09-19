Пушков объяснил, как победа Байдена в США отразится на России

Лидеры«антитрамповской коалиции» не уверены в победе Байдена на выборах, заявил Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Если кандидат от демократов Джо Байден победит на выборах в США, к власти в стране придет «неолиберально-троцкистская коалиция». Россия для нее станет «первым объектом атаки». Об этом в своем Telegram написал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

По его словам, в случае победы действующего президента Дональда Трампа его противники не признают своего поражения. «Если „адская коалиция“ все же одержит победу или захватит власть в США, независимо от результатов голосования, воодушевленная своим триумфом, она бросится навязывать свои „ценности и идеалы“ всему остальному миру. Финансирует эту коалицию Сорос. Поэтому Россия станет первым объектом атаки», — объяснил Пушков. Он добавил, что лидеры «антитрамповской коалиции» не уверены в победе Байдена на выборах.

3 ноября в США пройдут выборы президента страны. Главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах является демократ Джо Байден. Ранее Госдепартамент США подтвердил CMC-рассылку среди россиян. В рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию») гражданам предлагали 10 миллионов рублей за информацию о вмешательстве в американские выборы.