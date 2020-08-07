Госдеп США подтвердил обещание раздать россиянам 10 млн долларов

Госдепартамент США подтвердил CMC-рассылку среди россиян. В рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за помощь правосудию») гражданам предлагали 10 миллионов рублей за информацию о вмешательстве в американские выборы.
«Госдепартамент США проводил СМС-рассылку за рубежом, в том числе в России, в рамках своей программы по поиску лиц, которые вмешиваются в американские выборы», — пишет РИА «Новости». Как рассказал представитель ведомства, в сообщениях были указаны ссылки на официальные аккаунты программы Rewards for Justice в социальных сетях. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что для проверки подлинности сообщения человек должен обратиться к официальному сайту этой программы.
Ранее сообщалось, что американцы считают Россию главной угрозой в плане пропаганды и дезинформации. Об этом свидетельствует специальный доклад Госдепартамента об «экосистеме российской дезинформации и пропаганды».
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