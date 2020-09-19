Моргенштерн взорвал главные чарты России песней с Тимати

За один день рэперы Моргенштерн и Тимати взорвали все главные чарты России со своей новой песней «El Problema». Рекорды были побиты всего за сутки, песня вышла 18 сентября.
«Сочнейший клип от легенд двух поколений», — заявил в Instagram Моргеншерн. Видео уже заняло первое место на вкладке «В тренде» YouTube. За сутки клип набрал больше 9 миллионов просмотров на YouTube.
Также «El Problema» попала на первые места в чартах Apple music, VK music, Spotify, BandLink и Boom. В чарте «Яндекс.Музыки» трек добрался только до второго места на момент написания новости.
Согласно договоренности Моргенштерн делал сам трек, а клипом занимался Тимати. Продюсером выступил Слава Марлоу. Исполнители заявили, что заработали на треке 50 миллионов еще до его выхода и дважды вставили в клип рекламную интеграцию.
11 сентября телеведущая Алена Водонаева позвала Моргенштерна и блогера Юрия Дудя на маникюр в свой салон. В клипе Моргенштерну как раз красят ногти.
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