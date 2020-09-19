Создатели «Новичка» рассорились из-за Навального

Один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк раскритиковал химика Вила Мирзаянова, который извинился перед блогером Алексеем Навальным. Ринк заявил СМИ, что Мирзаянов не причастен к разработке «Новичка».
«Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе, он занимался контролем стоков, того, что с предприятия выливается или в трубы улетает», — заявил РИА «Новостям» Леонид Ринк.
Ученый подчеркнул, что Мирзаянов не имеет отношения к созданию «Новичка». По мнению Ринка, максимум что тот может знать — структуру вещества. Однако его биологическое действие Мирзаянову точно не знакомо, считает Ринк. Эксперт полагает, что его бывший коллега заявил об извинениях по заказу.
Ринк уверен, болезнь Навального никак не связана с «Новичком». Ученый полагает, что при попадании в организм реального нервно-паралитического вещества блогер бы неизбежно умер.
По данным СМИ, Вил Мирзаянов участвовал в разработке «Новичка». 20 сентября он извинился за это, пишет телеканал «
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