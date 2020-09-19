19 сентября 2020

Создатели «Новичка» рассорились из-за Навального

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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Из-за Алексея Навального создатели «Новичка» вступили друг с другом в спор Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк раскритиковал химика Вила Мирзаянова, который извинился перед блогером Алексеем Навальным. Ринк заявил СМИ, что Мирзаянов не причастен к разработке «Новичка».

«Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе, он занимался контролем стоков, того, что с предприятия выливается или в трубы улетает», — заявил РИА «Новостям» Леонид Ринк.

Ученый подчеркнул, что Мирзаянов не имеет отношения к созданию «Новичка». По мнению Ринка, максимум что тот может знать — структуру вещества. Однако его биологическое действие Мирзаянову точно не знакомо, считает Ринк. Эксперт полагает, что его бывший коллега заявил об извинениях по заказу.

Ринк уверен, болезнь Навального никак не связана с «Новичком». Ученый полагает, что при попадании в организм реального нервно-паралитического вещества блогер бы неизбежно умер.

По данным СМИ, Вил Мирзаянов участвовал в разработке «Новичка». 20 сентября он извинился за это, пишет телеканал «Царьград». Ученый уже 35 лет живет в США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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