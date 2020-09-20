Захар Прилепин не понимает, почему российские звезды проигнорировали события на Украине, но поддержали Беларусь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Писатель, руководитель партии «За правду!» Захар Прилепин упрекнул российских музыкантов за организацию концерта в поддержку граждан Белоруссии. В своем посте в Facebook он намекнул на то, что события на Украине, которые начались несколько лет назад, были гораздо страшнее.

«Мои-то ненаглядные. Исстрадались все. Как там народ Белоруссии. Не бомбят ли его. Не убили ли там из пушек и самолетов триста детей. Не разрушили ли бомбежками целые улицы. Не жгут ли людей, запертых в административных зданиях. Не отстреливают ли писателей на улицах», — написал Прилепин в Facebook. В конце своего поста писатель спросил, не забыл ли он еще что-нибудь.

Текст поста он сопроводил афишей концерта «Партизан-фест», который пройдет 28 сентября в Московском клубе Live Stars. На нем выступят Андрей Макаревич («Машина времени»), Алексей Кортнев («Несчастный случай»), Дмитрий Спирин («Тараканы!»), Ромарио, группы «Яуза», «Рабфак», «Аркадий Коц», поэт Леонид Каганов и другие. Вести мероприятие будет ведущая радио «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. «Мы хотим, чтобы слово „Россия“ у братского народа ассоциировалось не с ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить „порядок“ на улицах Минска, а с солидарностью, музыкой и свободой», — написано в официальной группе концерта.

На момент публикации URA.RU не удалось получить комментарий Захара Прилепина. Писатель оказался занят и пообещал ответить на вопросы журналиста позднее.

Ранее Прилепин осудил российских артистов, которые обратились к властям Белоруссии с открытым письмом по поводу насилия по отношению к протестующим гражданам. Он отметил, что певцы проявляют непоследовательность, обращаясь к власти соседней страны, хотя несколько лет назад проигнорировали такие же события на Украине.