Прилепин осудил артистов РФ, написавших письмо власти Беларуси

Писатель, руководитель партии «За правду!» Захар Прилепин осудил российских артистов, которые обратились к властям Белоруссии с открытым письмом, осуждая насилие по отношению к протестующим гражданам. Он отметил, что исполнители проявляют непоследовательность, обращаясь к власти соседней страны, хотя несколько лет назад проигнорировали такие же события на Украине.
Прилепин отмечает в своем Telegram-канале, что под письмом, которое осуждает действия белорусских властей, подписались известные российские артисты: Борис Гребенщиков, Noize MC, Oxxxymiron, Монеточка, Макаревич, Никонов, Юрий Шевчук, Саша Васильев («Сплин»). Прилепин признал, что в Белоруссии бойцы ОМОНа «нехорошо работают, бессовестно». Однако артистов он упрекнул не в осуждении насилия, а в избранности адресата письма. Он напомнил, что подобных посланий на Украину в 2014 году никто не писал. «Там [на Украине] не просто разгоняли людей, там их жгли и убивали. И никто из вышеперечисленных подобных писем не писал категорически… Только, как заговорённые, повторяли: „Это чужая страна, сами разберутся“», — отметил писатель. Он поинтересовался у артистов, если власть в Минске сменится и тоже «вдруг начнёт бить свой народ, только уже другую его часть», напишут ли они новое письмо. «Вы же не скажете: ой, это другая страна, мы не в курсе, сами разберутся?», — задает вопрос Прилепин авторам письма.
Ранее Прилепин заявил, что Российские власти должны были подготовить сменщика президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы спасти действующего лидера страны. Он считает, что Россия не готовит контрреволюций и поэтому постоянно терпит поражение в политической борьбе в бывших советских республиках.
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