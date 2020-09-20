В Беларуси обиделись на Дудя за интервью с Nexta

На белорусском ТВ заявили, что Юрий Дудь захотел «хайпануть» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Государственные каналы Белоруссии выпустили несколько сюжетов, посвященных интервью журналиста Юрия Дудя с создателем главного протестного медиа Белоруссии Nexta Live Степана Путило. Как обратили внимание журналисты «Дождя», в этих сюжетах корреспонденты рассказывали об интервью весьма субъективно, из-за чего казалось, что белорусские журналисты решили отомстить Дудю.

Обзор на интервью Дудя и Путило сделал белорусский канал АТН, который возглавляет председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. «В Варшаву поехал сам Юрий, чтобы хайпануть и, как само собой получилось, раздуть с новой силой белорусскую повестку. Ведь протестная активность пошла на спад и с этим надо что-то делать. Например, показать польского координатора уличных акций с человеческим лицом», — с таких слов начинается сюжет на телеканале. Как обратил внимание корреспондент «Дождя» Алексей Коростелов, на протяжении всего сюжета белорусского канала журналист крайне иронично высказывался о Дуде и Путило, а также упустил существенные детали их разговора.

Представители белорусского телеканала пока не отреагировали на материал «Дождя». На момент написания новости URA.RU также не удалось получить их комментарий. Редакция URA.RU направила запрос в Белтелерадиокомпанию.

В Белоруссии на Степана Путило завели уголовное дело за организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас Путило живет в Польше, с которой накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко закрыл границу, пишет агентство Nation News.