Малышева позвала на шоу Диденко, чей муж погиб из-за сухого льда

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Диденко ведет аптечный блог в Instagram Instagram/ Екатерина Диденко

Instagram-блогера Екатерину Диденко, муж и друзья которой погибли на вечеринке с сухим льдом, пригласила на свою программу про здоровье телеведущая и врач Елена Малышева.

«Екатерина, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я бы хотела пригласить вас на программу про лекарства», — написала Малышева блогеру. Диденко опубликовала скриншот сообщения, добавив, что давно мечтала об этом.

Екатерина Диденко стала известна на всю страну после вечеринки с сухим льдом, в результате которой погибли ее муж Валентин Диденко и двое их друзей. Инцидент произошел в феврале, когда в бассейн, в котором плавали молодые люди, засыпали сухой лед. Из-за этого мужчины задохнулись. В настоящий момент Екатерина активно ведет свой аккаунт в Instagram. В соцсетях она известна как «аптечный ревизорро», девушка помогает подписчикам выбирать лекарства и экономить на препаратах. Ранее блогер заявила, что после смерти мужа ее доходы выросли в три раза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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