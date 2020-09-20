Уборщики не успевали прибирать в палатах для инфицированных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермяки пожаловались на руководство больницы в Березниках. В соцсетях они опубликовали фотографии отделения для зараженных коронавирусом, пояснив, что в палатах антисанитария, а руководству медучреждения нет до этого дела. На фото видно, что под кроватями пыльно, мусор из урн не вынесен, а в палатах, судя по фото, уже давно не было ремонта.

«Антисанитария отделения [для пациентов с] COVID-19 во второй горбольнице Березников. К слову, подобная ситуация уже была в начале лета. Тогда руководство больницы пообещало исправить все нарушения, но…» — указано в подписи к фотографиям.

В пресс-службе краевой больницы им. Вагнера в Березниках, к которой относится это медучреждение, URA.RU пояснили, что уборщики действительно не справлялись со своей работой. «У нас увеличилось количество пациентов, соответственно, и занятых палат. Уборщики не справлялись, но сейчас мы усилили хозяйственную службу практически в два раза, как это было ранее (в первые месяцы работы „ковидного“ отделения — прим. ред.)», — отметили в пресс-службе краевой больницы в Березниках.

Минздрав Пермского края провел проверку по данному факту. По данным министерства, уборка и дезобработка отделения для инфицированных производится персоналом два раза в день. «Ремонт в помещении больницы был запланирован на на 2020 год, но из-за распространения новой коронавирусной инфекции и размещения пациентов его перенесли на неопределенный срок», — отмечает минздрав.

Под кроватями пациентов в отделении для зараженных коронавирусом — пыль Фото: «Все Березники»

Руководство больницы обещало решить проблему с антисанитарией в палатах еще летом Фото: «Все Березники»