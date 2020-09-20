Звезда сериала «Бывшие» опубликовала фото в гробу

Фото в гробу сделано во время съемок нового сериала Instagram/Любовь Аксенова
Актриса Любовь Аксенова, ставшая популярной после сериала «Бывшие», опубликовала в Instagram фото в гробу. Снимок был сделан во время съемок нового проекта «Настя, соберись».
«Приборы заливали все вокруг ярким светом, что добавляло эффектности антуражу. Да и гроб, на удивление, оказался очень удобным местом. Усталость последних дней от всех перелетов, интервью, подготовок и съемок накопилась настолько, что Люба была готова спать с открытыми глазами. Чьи-то заботливые руки стали нежно поправляли подушку… Так, не смыкать глаза! На том свете высплюсь!», — подписала Аксенова фотографию.
В многие подписчики указали актрисе, что играть такие роли — плохая примета, они пожелали здоровья и долгой жизни. «Гоните мысли выспаться в другом измерении! Высыпайтесь в этой жизни и упростите насыщенный график! Вы нужны не только нам здоровой и цветущей, но и близким!», — написал пользователь с ником atrejdes. Фанаты Аксеной отметили, что актрисой быть не просто, однако девушка отлично справляется с любыми ролями.