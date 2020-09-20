20 сентября 2020

Звезда сериала «Бывшие» опубликовала фото в гробу

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото в гробу сделано во время съемок нового сериала Instagram/Любовь Аксенова

Актриса Любовь Аксенова, ставшая популярной после сериала «Бывшие», опубликовала в Instagram фото в гробу. Снимок был сделан во время съемок нового проекта «Настя, соберись».

«Приборы заливали все вокруг ярким светом, что добавляло эффектности антуражу. Да и гроб, на удивление, оказался очень удобным местом. Усталость последних дней от всех перелетов, интервью, подготовок и съемок накопилась настолько, что Люба была готова спать с открытыми глазами. Чьи-то заботливые руки стали нежно поправляли подушку… Так, не смыкать глаза! На том свете высплюсь!», — подписала Аксенова фотографию.

В многие подписчики указали актрисе, что играть такие роли — плохая примета, они пожелали здоровья и долгой жизни. «Гоните мысли выспаться в другом измерении! Высыпайтесь в этой жизни и упростите насыщенный график! Вы нужны не только нам здоровой и цветущей, но и близким!», — написал пользователь с ником atrejdes. Фанаты Аксеной отметили, что актрисой быть не просто, однако девушка отлично справляется с любыми ролями.

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"Кажется, еще? вчера я ходила по краснои? ковровои? дорожке", — пробежала мысль где-то в голове у Любы. Приборы заливали всё вокруг ярким светом, что добавляло эффектности антуражу. Да и гроб, на удивление, оказался очень удобным местом. Усталость последних днеи? от всех переле?тов, интервью, подготовок и съе?мок накопилась настолько, что Люба была готова спать с открытыми глазами. Чьи-то заботливые руки стали нежно поправляли подушку... "Так, не смыкать глаза! — стала она бодрить себя. — На том свете высплюсь!" #кинопоискhd #другдруга #настясоберись

Публикация от Любовь Аксе?нова (@im_lyubovaksenova)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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