В память о погибшем в ДТП с Ефремовым хотят создать фонд

Семья Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием актера Михаила Ефремова, предложила создать фонд его памяти. Об этом журналистам рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
«Я встречаюсь с ними на следующей неделе. Мы обсудим возможность подачи иска к Ефремову и идею создать фонд памяти Сергея Захарова», — цитирует Добровинского ТАСС. По его словам, новые защитники Ефремова не созванивались с семьей Захарова. Также он отказался комментировать заявления о намерении добиться для актера условного срока. Добровинский объяснил это тем, что представляет интересы брата, младшего сына и вдовы Захарова.
Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве в начале июня. Будучи в нетрезвом состоянии он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В начале сентября суд признал актера виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Сейчас защита Ефремова просит дать артисту условный срок.
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