20 сентября 2020

В память о погибшем в ДТП с Ефремовым хотят создать фонд

© Служба новостей «URA.RU»
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Идею создания фонда памяти Сергея Захарова обсудят на следующей неделе Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Семья Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием актера Михаила Ефремова, предложила создать фонд его памяти. Об этом журналистам рассказал адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Я встречаюсь с ними на следующей неделе. Мы обсудим возможность подачи иска к Ефремову и идею создать фонд памяти Сергея Захарова», — цитирует Добровинского ТАСС. По его словам, новые защитники Ефремова не созванивались с семьей Захарова. Также он отказался комментировать заявления о намерении добиться для актера условного срока. Добровинский объяснил это тем, что представляет интересы брата, младшего сына и вдовы Захарова.

Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве в начале июня. Будучи в нетрезвом состоянии он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В начале сентября суд признал актера виновным в смертельном ДТП и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Сейчас защита Ефремова просит дать артисту условный срок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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