20 сентября 2020

В отеле объяснили, как сотрудники ФБК попали в номер Навального

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Марш Немцова. Москва, плакаты, навальный алексей, лозунги, транспаранты, марш немцова
Сотрудники отеля подумали, что политик мог отравиться чем-то из мини-бара Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), признанного в РФ иноагентом, разрешили подняться в номер блогера Алексея Навального, поскольку думали, что политик мог отравиться чем-то из мини-бара. Об этом журналистам рассказала одна из администраторов Xander Hotel.

По словам сотрудницы отеля, сотрудники ФБК и штаба Навального рассказали ей, что случилось с ним в самолете. После совещания с руководством отеля было принято решение показать им комнату. «Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было…показали в моем присутствии», — цитирует администратора РИА «Новости».

Nation News напоминает, блогера госпитализировали 20 августа после того, как самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Его доставили в немецкую больницу «Шарите», врачи которой пришли к выводу, что россиянина отравили веществом из группы ядов «Новичок». Однако омские медики не нашли следов яда в его организме. Накануне специалисты немецкой лаборатории проверили личные вещи и предметы из номера Навального в томской гостинице. Следов отравляющего вещества на них нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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