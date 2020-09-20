В отеле объяснили, как сотрудники ФБК попали в номер Навального

Сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), признанного в РФ иноагентом, разрешили подняться в номер блогера Алексея Навального, поскольку думали, что политик мог отравиться чем-то из мини-бара. Об этом журналистам рассказала одна из администраторов Xander Hotel.
По словам сотрудницы отеля, сотрудники ФБК и штаба Навального рассказали ей, что случилось с ним в самолете. После совещания с руководством отеля было принято решение показать им комнату. «Мы пошли навстречу, решили показать. Вдруг это пищевое отравление чем-то из мини-бара. Все бывает в жизни, никогда такого не было…показали в моем присутствии», — цитирует администратора РИА «Новости».
Nation News напоминает, блогера госпитализировали 20 августа после того, как самолет, летевший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске. Его доставили в немецкую больницу «Шарите», врачи которой пришли к выводу, что россиянина отравили веществом из группы ядов «Новичок». Однако омские медики не нашли следов яда в его организме. Накануне специалисты немецкой лаборатории проверили личные вещи и предметы из номера Навального в томской гостинице. Следов отравляющего вещества на них нет.
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