20 сентября 2020

Назван лучший комедийный сериал Америки

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Ситком «Шиттс Крик» взял семь статуэток «Эмми» — главной теленаграде Фото: Анна Майорова © URA.RU

Комедийный сериал о семье бывшего миллиардера «Шиттс Крик» стал обладателем семи премий «Эмми» — главной теленаграде в США. Актеры этого ситкома стали лучшими в комедийном жанре.

Статуэтки взяли актеры, сыгравшие главные роли в сериале. «Актер Юджин Леви — лауреат премии «Эмми» за выдающуюся главную мужскую роль в комедийном сериале «Шиттс Крик», — сообщается в twitter-аккаунте премии. Коллега Леви по телеплощадке Кэтрин О’Хара победила в номинации «Лучшая комедийная актриса»

Также сериал взял награды за лучший комедийный сериал года, лучший сценарий, лучшую режиссерскую работу и за роли второго плана, передает RT. Всего «Шиттс Крик» претендовал на 15 наград, уточняет Life. Ситком рассказывает о семье Роузов, где главный герой — миллиардер, его жена — актриса мыльных опер, сын — хиптер, а дочь — светская львица. Когда бизнес Роузов терпит крах, семейство вынуждено переехать жить в сельскую общину «Шиттс Крик», которую герои ранее приобрели ради шутки.

Премия «Эмми» присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи в прайм-тайм — вечерние часы самого активного просмотра. В этом году из-за пандемии коронавируса премия проходила дистанционно. Ведущие церемонии награждения комик Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон в шуточной манере соблюли санитарные нормы: обработали конверт с именем обладателя премии антисептиком, а потом подожгли его. После этого Энистон погасила огонь огнетушителем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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