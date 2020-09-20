Назван лучший комедийный сериал Америки

Комедийный сериал о семье бывшего миллиардера «Шиттс Крик» стал обладателем семи премий «Эмми» — главной теленаграде в США. Актеры этого ситкома стали лучшими в комедийном жанре.
Статуэтки взяли актеры, сыгравшие главные роли в сериале. «Актер Юджин Леви — лауреат премии «Эмми» за выдающуюся главную мужскую роль в комедийном сериале «Шиттс Крик», — сообщается в twitter-аккаунте премии. Коллега Леви по телеплощадке Кэтрин О’Хара победила в номинации «Лучшая комедийная актриса»
Также сериал взял награды за лучший комедийный сериал года, лучший сценарий, лучшую режиссерскую работу и за роли второго плана, передает RT. Всего «Шиттс Крик» претендовал на 15 наград, уточняет
Премия «Эмми» присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи в прайм-тайм — вечерние часы самого активного просмотра. В этом году из-за пандемии коронавируса премия проходила дистанционно. Ведущие церемонии награждения комик Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон в шуточной манере соблюли санитарные нормы: обработали конверт с именем обладателя премии антисептиком, а потом подожгли его. После этого Энистон погасила огонь огнетушителем.
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