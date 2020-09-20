Свердловский губернатор едет в духовный центр Урала

Пятницу Евгений Куйвашев проведет в Верхотурье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на этой неделе посетит духовную столицу Урала. Как сообщил URA.RU близкий к главе региона источник, Евгений Куйвашев примет участие в открытии после реконструкции главной городской площади Верхотурья и празднике переноса мощей святого Симеона Верхотурского.

Командировка запланирована на пятницу, 25 сентября. Всю рабочую неделю до этого губернатор проведет в Екатеринбурге. В понедельник, 21 сентября, в резиденции запланирован ряд рабочих совещаний, в том числе, заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Во вторник, 22 сентября, в режиме ВКС состоится расширенное заседание антикоронавирусного штаба с участием глав муниципалитетов. Кроме того, намечены встречи с депутатом Госдумы Львом Ковпаком и мэром Тавды Виктором Лачимовым. Среда также будет посвящена личным встречам, в том числе глава региона планирует принять руководителя аппарата екатеринбургской мэрии Илью Захарова.

В четверг, 24 сентября, губернатор проведет заседание правительства и совещание с военными комиссарами муниципалитетов по вопросам организации осеннего призыва. Затем главе региона предстоит обсудить судьбу Среднеуральской птицефабрики, а также встретиться с советником премьер-министра Узбекистана и послом Узбекистана в РФ.