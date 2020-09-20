20 сентября 2020
19 сентября 2020
18 сентября 2020

В Челябинской области коронавирус удерживает рекордные показатели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, защитный костюм, магнитогорск, медики, фельдшеры, коронавирус, горбольница 1
Нагрузка на медиков возрастает с каждым днем Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 21 сентября зафиксировано 78 случаев заражения коронавирусом за сутки, в том числе у двух школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. На выходных регион обновил максимумы трех последних месяцев — 80 и 81 случай заражений в сутки.

«С начала пандемии произошло 15 769 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 947 южноуральцев. Умерли три человека в возрасте от 48 до 88 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Преодолели болезнь с начала пандемии 12 339 южноуральцев, а за сутки 28 человек.

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. При этом в регионе регистрируются все новые вспышки инфекции, начали погибать даже представители властной элиты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...