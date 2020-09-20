В Челябинской области коронавирус удерживает рекордные показатели

Нагрузка на медиков возрастает с каждым днем Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 21 сентября зафиксировано 78 случаев заражения коронавирусом за сутки, в том числе у двух школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. На выходных регион обновил максимумы трех последних месяцев — 80 и 81 случай заражений в сутки.

«С начала пандемии произошло 15 769 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 947 южноуральцев. Умерли три человека в возрасте от 48 до 88 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Преодолели болезнь с начала пандемии 12 339 южноуральцев, а за сутки 28 человек.

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. При этом в регионе регистрируются все новые вспышки инфекции, начали погибать даже представители властной элиты.