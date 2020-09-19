Александр Неклюдов управлял районом почти 30 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пласте (Челябинская область) простились с главой района Александром Неклюдовым, умершим от коронавируса в ночь на 18 сентября. На его похороны приехало руководство региона, мэры и главы других территорий, знавшие его лично.

Неклюдов руководил районом почти 30 лет. Он являлся одним из самых авторитетных глав Челябинской области. Ему было присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области».

Проститься с Неклюдовым приехали руководитель Управления внутренней политики правительства Челябинской области Виталий Шиков с супругой — главой регионального Госкомитета по делам ЗАГС Людмилой Рерих. Как сообщил корреспондент URA.RU, Шиков много лет был знаком с Неклюдовым, они дружили семьями.

Также на похороны приехали мэр Златоуста Максим Пекарский, мэр Южноуральска Александр Лазарев, мэр Троицка Александр Виноградов, депутаты Госдумы Андрей Барышев и Анатолий Литовченко. Правительство области было представлено вице-губернаторами Евгением Голицыным и Станиславом Мошаровым. Приехали омбудсмен Юлия Сударенко, замминистра сельского хозяйства Александр Завалишин и Александр Раевский.

Александр Неклюдов умер на 68-м году жизни от ковидной пневмонии. За его жизнь боролись две недели. Он скончался в областной больнице №3, в Челябинске. Глава региона Алексей Текслер прислал свои соболезнования. Прощание состоялось в местном ДК. Несмотря на проливной дождь, пришло очень много жителей Пласта.

Несмотря на проливной дождь, проститься с политиком пришло много человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прощание с Александром Неклюдовым прошло с местном ДК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU