После заморозков в Пермский край идет бабье лето

потепление начнется с середины недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заморозки в Пермском крае сменятся значительным потеплением. Пик сентябрьских холодов прошел, теперь на формирование погоды в регионе будет влиять антициклон, рассказал URA.RU сотрудник ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов. По его словам, постепенное повышение температуры ожидается с четверга, 24 сентября.

«В ночь на четверг начнется постепенный рост температуры воздуха. Ближе к выходным можно рассчитывать на 14-19 градусов тепла. Причем на севере края, возможно, будет теплее, чем на юге. Будет облачно, но без осадков. В регион придет бабье лето, правда, более прохладное, чем обычно — основное тепло уйдет на север и северо-запад европейской части России», — пояснил Шихов.

Синоптик отметил, что сухая и теплая погода продержится до начала октября. При этом, как минимум, первые три дня этой недели будут прохладными — дневная температура не превысит плюс 10 градусов.