Журналисты проверили номер Навального на безопасность

Роспотребнадзор проводили исследование в номере Навального и не обнаружили ничего опасного Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Номер в отеле Xander (Томск), в котором останавливался блогер Алексей Навальный перед вылетом в Москву, безопасен и следов ядов в нем нет. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на работников отеля.

«Не переживайте за номер, отель работает, нас не закрывали. Если бы что-то было, мы бы уже не работали», — цитирует РИА «Новости» сотрудницу отеля. По ее словам, сотрудники Роспотребнадзора проводили исследование в номере Навального и не обнаружили ничего опасного.

Журналист агентства провел два дня в номере блогера. Менеджер отеля рассказал, что наличие яда на бутылках Навального — это только слухи, которые не подтверждаются фактами.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, передает агентство Nation News. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали, а после этого перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Там немецкие власти заявили, что Навального отравили веществом из группы ядов «Новичок». Один из создателей «Новичка» Леонид Ринк рассказал, что при отравлении этим ядом человек неизбежно умирает, а Навальный жив и вышел из комы. Еще в день госпитализации Навального прокуратура и полиция РФ проводили проверки, а в посольстве России до сих пор ждут ответа европейских стран на запрос по делу Навального, передает телеканал 360. Если подтвердится факт отравления блогера, в России начнутся следственные действия