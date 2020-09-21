Алексей Навальный вышел из комы 7 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Алексей Навальный опубликовал первую запись в блоге на своем сайте после выхода из комы. Блогер потребовал вернуть ему одежду, в которой он был в момент, когда ему стало плохо 20 августа. До этого он публиковал посты только в Instagram.

«30 дней „доследственной проверки“ были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду сняли, и отправили абсолютно голого», — написал Навальный.

Яд был обнаружен на теле, а значит одежда может свидетельствовать о контактном способе заражения, отметил Навальный. Он также напомнил, что 30 дней, отведенные на доследственную проверку, истекли, и потребовал вернуть ему личные вещи. «Требую, чтобы одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в местную больницу. Позднее его перевезли в берлинскую клинику Charite, в правительстве Германии заявили, что ученые обнаружили в организме Навального яд из группы «Новичок». После выхода из комы Навальный публиковал в Instagram фото и рассказывал, как проходит его восстановление, передает RT.