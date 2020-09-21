В России спрогнозировали новый пик пандемии коронавируса

Уровень заболеваемости коронавирусом будет увеличиваться и уже к ноябрю может достичь максимума, однако рост числа заражений, вероятно, будет не таким масштабным, как прошедшей весной. Такое мнение выразил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
«Прогноз у меня такой, что все-таки, скорее всего, умеренного повышения заболеваемости нам не миновать. И вполне возможно, что некий максимум где-то к середине ноября, наверное, мы все-таки достигнем. <…>. Тем не менее, <…> такой ситуации, как была в марте, апреле, мае, все-таки, надеюсь, не повторится», — сказал Лебедев в Instagram телеканала РБК.
Эпидемиологическая обстановка, по его мнению, находится в руках людей, которым следует соблюдать меры безопасности — маски, социальное дистанцирование. Борьбе с пандемией также будет способствовать и начало массовой вакцинации, которая позволит сформировать популяционный иммунитет. К тому же, как считает эксперт, и сам вирус со временем будет терять свою агрессивность.
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