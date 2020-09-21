21 сентября 2020

В России спрогнозировали новый пик пандемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В ноябре заболеваемость коронавирусом может достичь пика Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Уровень заболеваемости коронавирусом будет увеличиваться и уже к ноябрю может достичь максимума, однако рост числа заражений, вероятно, будет не таким масштабным, как прошедшей весной. Такое мнение выразил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Прогноз у меня такой, что все-таки, скорее всего, умеренного повышения заболеваемости нам не миновать. И вполне возможно, что некий максимум где-то к середине ноября, наверное, мы все-таки достигнем. <…>. Тем не менее, <…> такой ситуации, как была в марте, апреле, мае, все-таки, надеюсь, не повторится», — сказал Лебедев в Instagram телеканала РБК.

Эпидемиологическая обстановка, по его мнению, находится в руках людей, которым следует соблюдать меры безопасности — маски, социальное дистанцирование. Борьбе с пандемией также будет способствовать и начало массовой вакцинации, которая позволит сформировать популяционный иммунитет. К тому же, как считает эксперт, и сам вирус со временем будет терять свою агрессивность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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