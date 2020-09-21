В ХМАО меняют требования по карантину из-за коронавируса

Спортсменам разрешили тренировки и официальные соревнования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО возобновляются официальные спортивные соревнований и тренировки профессиональных команд по биатлону, лыжным гонкам и лыжному двоеборью. Но всех желающих болельщиков на предстоящие соревнования не пустят. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«В этой связи поручаю региональному департаменту физической культуры и спорта, совместно с управлением Роспотребнадзора по ХМАО, разработать соответствующий протокол с целью создания максимально безопасных условий для участников соревнований и сборов», — добавила Комарова, дав распоряжение региональному IT-департаменту создать онлайн площадки для максимального доступа болельщиков к предстоящим спортивным мероприятиям.

При этом в ХМАО ситуация с коронавирусом только ухудшается. За минувшие сутки заболели 118 человек в 17 муниципальных образованиях, а коэффициент распространения коронавируса вырос до июньских показателей и равен 1,25. В регионе по прежнмеу не работают кальянные и детские игровые комнаты, но с ограничениями можно работать кафе, ресторана и кинотеатрам.

Ранее URA.RU писало, что в регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября. Одновременно с этим власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Больницы уже должны быть готовы к приему большого числа больных с пневмониями.