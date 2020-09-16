16 сентября 2020
15 сентября 2020

Власти ХМАО продлили карантин в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка остановок общественного транспорта во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, уборка, защитный костюм, гигиена, дезинфекция, остановка общественного транспорта, санобработка, санитарная обработка, covid-19, covid19, коронавирус, противоэпидемические меры
Самые строгие ограничения для пожилых, больных и беременных Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября включительно. Соответствующий документ опубликован на едином официальной сайте государственных органов ХМАО.

«Постановляю продлить до 4 октября 2020 года действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин», — написано в документе, подписанном губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Кроме этого, по-прежнему закрыты детские игровые комнаты и другие развлекательные центры для детей, но работают кинотеатры, при условии, что они наполняются не более, чем на половину. Нельзя работать и кальянным.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса. Также необходимо ужесточить контроль за людьми, посещающими магазины, автобусы и кафе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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