Греф предсказал снижение ставок по ипотеке

Греф рассказал, что льготная ставка под 6,5% перестанет действовать в ближайшем будущем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ставки по ипотеке в России продолжат снижаться, если Центральный банк РФ будет держать курс на снижение ключевой ставки. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если дальше будут снижаться ставки Центрального банка, все-таки ставки на ипотеку будут дальше немного снижаться еще», — рассказал он в эфире телеканала. По его словам, льготная ставка под 6,5% перестанет действовать в ближайшем будущем.

Ранее на сайте Центрального банка появилась информация, что ключевая ставка сохранится на уровне 4,25% годовых. ЦБ снизил ставку на 0,25% в конце июля. В это время в ведомстве отмечали, что готовы и дальше снижать ключевую ставку, передает телеканал 360.