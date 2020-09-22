Убийца Джона Леннона спустя 40 лет объяснил свое преступление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, битлз, beatles
Участник группы The Beatles Джона Леннона был убит в 1980 году в Нью-Йорке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Американец Марк Дэвид Чепмен, который убил участника группы The Beatles Джона Леннона, объяснил, что совершил это из чувства зависти к музыканту. Он считает, что заслуживает смертной казни.

«Чепмен пояснил, что убил Леннона из чувства зависти, поскольку рокер был очень знаменит, а преступник хотел быть не менее известным», — пишут «Дни.ру». Чэпмен назвал свой поступок подлым и жутким.

Джон Леннон был убит выстрелом в спину по пути домой из студии 8 декабря 1980 года. Чепмен не пытался скрыться, полиция нашла его читающим «Над пропастью во ржи» писателя Джерома Сэлинджера. Суд признал его вменяемым и назначил наказание в виде пожизненного заключения с правом подачи прошения об УДО через 20 лет, однако 11 раз ему уже отказывали в условно-досрочном освобождении. Также Чепмен впервые за 40 лет извинился за содеянное перед вдовой Леннона Йоко Оно, передает, телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...