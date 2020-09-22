Убийца Джона Леннона спустя 40 лет объяснил свое преступление

Американец Марк Дэвид Чепмен, который убил участника группы The Beatles Джона Леннона, объяснил, что совершил это из чувства зависти к музыканту. Он считает, что заслуживает смертной казни.
«Чепмен пояснил, что убил Леннона из чувства зависти, поскольку рокер был очень знаменит, а преступник хотел быть не менее известным», — пишут «Дни.ру». Чэпмен назвал свой поступок подлым и жутким.
Джон Леннон был убит выстрелом в спину по пути домой из студии 8 декабря 1980 года. Чепмен не пытался скрыться, полиция нашла его читающим «Над пропастью во ржи» писателя Джерома Сэлинджера. Суд признал его вменяемым и назначил наказание в виде пожизненного заключения с правом подачи прошения об УДО через 20 лет, однако 11 раз ему уже отказывали в условно-досрочном освобождении. Также Чепмен впервые за 40 лет извинился за содеянное перед вдовой Леннона Йоко Оно, передает, телеканал 360.
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