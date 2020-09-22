Обвиненный в растрате экс-глава курганского МЧС попросился домой

Олег Рожков останется под стражей до конца ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков, обвиняемый в мошенничестве, растрате и ряде других преступлений, считает себя невиновным. На судебном заседании по продлению ареста он попросил отпустить его из СИЗО под домашний арест, передает корреспондент URA.RU.

«Я никогда не имел умысел, чтобы не отвечать на вопросы следствия, и уж никоим образом не держу мысли скрыться. Я не считаю себя виновным, и у меня есть позиция по всем этим вопросам», — заявил в суде Рожков. Он добавил, что считает содержание под стражей «слишком суровой мерой». «Достаточно бы было содержать меня под домашним арестом», — отметил Рожков. Его адвокат подтвердил слова подзащитного: «Он дает показания, отстаивает свою правоту, так как не считает себя виновным.

Экс-глава ГУ МЧС обратил внимание, что следствие заявило в суде о допросах и выемках, которые проходят в других городах. «Я в течение всего этого времени находился здесь. Никак не оказывал, не мог, и сейчас, в связи с тем, что я стал пенсионером, не могу никоим образом повлиять на проведение следственных действий», — рассказал Рожков.

Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Рожкову ареста. Экс-глава ГУ МЧС останется под стражей еще на два месяца — до 26 ноября.

Олега Рожкова обвиняют по четырем уголовным статьям (мошенничество, превышение полномочий, растрата, злоупотребление). Он был задержан в марте 2020 года сотрудниками СУ СКР по Курганской области по материалам, поступившим из регионального УФСБ.