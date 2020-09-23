В Кремле рассказали, где производится «Новичок»

Дмитрий Песков отметил, что это вещество крайне опасно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Место производства нервно-паралитического вещества «Новичок» не всегда можно установить, так как вещество может синтезироваться в разных лабораториях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не всегда возможно, а часто невозможно установить ее место происхождения, ибо вещество может синтезироваться в самых разных лабораториях», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Он также подчеркнул, что «Новичок» изготавливают во многих странах мира.

По его словам, эксперты, которые имеют отношение к созданию вещества, сходятся во мнении, что оно очень опасно. При этом, как считает представитель Кремля, неважно, что о «Новичке» думает глава государства Владимир Путин и его окружение, так как они не занимаются разработкой химических веществ.

Ранее один из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк заявил, что болезнь блогера Алексея Навального не была связана с «Новичком». Ученый полагает, что при попадании в организм реального нервно-паралитического вещества блогер бы неизбежно умер, сообщает «Национальная служба новостей».