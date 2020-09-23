Депутат готов дать показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU

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Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе со своими соратниками участвовал в силовом захвате власти и нарушении Конституции страны. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания.

«В 2014 году наша преступная организация реализовала намерение захвата государственной власти путем назначения исполняющего обязанности президента Украины в парламенте и досрочного прекращения полномочий парламента», — цитирует РИА «Новости» бывшего политика. По словам Жвании, помимо него в группировку входили Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Олег Тягнибок, Виталий Кличко и некоторые другие люди.

Бывший политик рассказал, что для реализации плана Порошенко он лично давил на премьер-министра страны Николая Азарова, заставляя его уйти в отставку. Затем власть была передана Александру Турчинову и Арсению Яценюку. Все это совершалось с многочисленными нарушениями Конституции и законов Украины.

Кроме того Порошенко вместе с Турчиновым организовали похищения некоторых участников «евромайдана» Сделано это было для того, чтобы накалить протестные отношения других митингующих.

Жвания добавил, что он уже написал явку с повинной в Государственное бюро расследований Украины. Политик подчеркнул, что у него есть официальные документы, подтверждающие его слова.