Экс-депутат Рады сознался в преступлениях. Он готов опубликовать компромат на Порошенко и Турчинова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Депутат готов дать показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU
новость из сюжета
Война на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе со своими соратниками участвовал в силовом захвате власти и нарушении Конституции страны. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Давид Жвания.

«В 2014 году наша преступная организация реализовала намерение захвата государственной власти путем назначения исполняющего обязанности президента Украины в парламенте и досрочного прекращения полномочий парламента», — цитирует РИА «Новости» бывшего политика. По словам Жвании, помимо него в группировку входили Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Олег Тягнибок, Виталий Кличко и некоторые другие люди.

Бывший политик рассказал, что для реализации плана Порошенко он лично давил на премьер-министра страны Николая Азарова, заставляя его уйти в отставку. Затем власть была передана Александру Турчинову и Арсению Яценюку. Все это совершалось с многочисленными нарушениями Конституции и законов Украины.

Кроме того Порошенко вместе с Турчиновым организовали похищения некоторых участников «евромайдана» Сделано это было для того, чтобы накалить протестные отношения других митингующих.

Жвания добавил, что он уже написал явку с повинной в Государственное бюро расследований Украины. Политик подчеркнул, что у него есть официальные документы, подтверждающие его слова.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...