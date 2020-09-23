Иммунолог рассказал об опасности новых видов коронавируса

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Средняя общеобразовательная школа № 106. Екатеринбург, первый класс, дети, первое сентября, день знаний, школа, цветы, подружки
Новые штаммы коронавируса поражают детей Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новые штаммы коронавируса стали чаще поражать детей. Об этом сообщил иммунолог Анатолий Суслов.

«Динамика эпидемии во всем мире показывает, что если раньше детей не поражало, то сейчас — наоборот, и, скорее всего, это связано с изменением штамма вируса. Все больше детских случаев, хотя на общей статистике больше пожилых», — рассказал Суслов агентству Nation News.

По словам вирусолога, у детей существует врожденный иммунитет, который способен распознавать больше вирусов, чем у взрослых. Поэтому иммунная система детей эффективнее борется с COVID-19, подчеркнул собеседник агентства. Однако в наши дни есть и другая категория детей, у которых наблюдается иммунодефицит.

Ранее ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева заявила, что школы и детские сады не представляют опасности для детей в плане заражения коронавирусом. Риск заражения для учителей, по ее словам, также не выше, чем у представителей других профессий, сообщает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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