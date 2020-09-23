Вассерман назвал срок объединения России и Беларуси

Вассерман уверен, что Лукашенко останется у власти надолго Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Беларусь объединится с Россией во время следующего президентского срока Александра Лукашенко. Такое мнение выразил политический аналитик и журналист Анатолий Вассерман.

«Вероятней всего, на седьмом президентском сроке Лукашенко Белоруссия войдет в состав России. Если, конечно, у нас не произойдет ничего непредвиденного», — цитирует Вассермана « Федеральное агентство новостей ».

При этом политический аналитик уверен, что глава Беларуси Лукашенко останется у власти и выиграет в следующих выборах, так как «нынешняя попытка цветного бунта оттолкнула от западных рецептов даже тех, кто верил тамошним средствам массовой рекламы, агитации и дезинформации».

Договор об интеграции РФ и Белоруссии обсуждается с 1999 года. Решение об образовании Союзного государства было принято в конце 2018 года, в его рамках предусмотрено создание единого политического, таможенного, экономического, военного, культурного пространства. Недавно в Польше заявили, что опасаются проявления «новой формы Российской империи» на своей границе в случае объединения РФ и Беларуси, напоминает Nation News.