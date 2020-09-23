Частные клиники и аптеки в РФ оставили без популярной вакцины

Россияне не смогут поставить прививку от гриппа вакциной линейки «Ультрикс» в частных клиниках и приобрести ее в аптеке. Это связано с тем, что все поставки препарата сейчас идут в государственные медучреждения для вакцинации населения в рамках ОМС.
«Привиться вакцинами из линейки „Ультрикс“ можно в очень ограниченных количествах. Пока получена примерна треть от заказанных объемов вакцин», — поделился с РБК руководитель управления по взаимодействию с партнерами и медицинской экспертизы «АльфаСтрахования» Максим Ремнев. Препарата нет и в ряде других частных клиниках, однако некоторые учреждения используют вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс».
Как объяснил директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов, вакцина «Ультрикс» является одним из препаратов, содержащих в себе полноценное количество антигена без адъювантов (усилителей иммунного ответа). Второй препарат из этой группы «Флю-м» можно использовать только для взрослых, в то время как «Ультрикс» подходит для вакцинации людей всех возрастов. По мнению представителей нескольких частных клиник, теперь эту вакцину стоит ждать не раньше конца октября.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил профинансировать из государственного бюджета массовую вакцинацию от гриппа 60% населения России, напоминает «Национальная служба новостей». В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство направит дополнительно 4,1 млрд рублей на закупку вакцин от гриппа для бесплатной вакцинации, пишет RT.
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