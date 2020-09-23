Суд решил судьбу детей, отобранных у матери за беспорядок в доме

Потребовался год, чтобы восстановить справедливость Фото: из личного архива Айши Репняковой

Верх-Исетский суд Екатеринбурга вернул Айше Репняковой двоих детей, которых органы опеки забрали год назад за беспорядок в доме. Решение было принято после публикации URA.RU и вмешательства полпреда президента в УрФО, передает из суда корреспондент агентства.

«Иск об отмене ограничений в родительских правах удовлетворить», — объявила свое решение судья Екатерина Илюшкина.

В суде в защиту семьи Айши выступили психолог, ведущая школы приемных родителей Елена Кондрашкина, юрист Айши Дмитрий Кротов, Александр Шумилов — юрист фонда Ройзмана, поддержавшего семью. Также суд допросил детей Айши — 9-летнюю Алену и 14-летнего Ярослава. Оба они заявили судье, что больше всего хотят вернуться домой к маме. После этого их снова увезли в центр социальной помощи семьям и детям «Каравелла», где они содержатся.

В решении суда говорится, что оно вступает в силу немедленно. Юрист «Каравеллы», присутствовавший на суде, пояснил, что Айша сможет забрать детей уже сегодня вечером.

URA.RU подробно рассказывало историю семьи Айши Репняковой: год назад, в сентябре 2019 года, сотрудники опеки забрали у нее двоих детей, выявив беспорядок в доме. В полицию и опеку пожаловался престарелый отец женщины, с которым у нее сложные отношения.

Целый год она добивалась справедливости: сделала на свою маленькую зарплату почтальона ремонт в квартире, занималась с психологом, работала с юристами. После публикации URA.RU и возникшего резонанса на помощь Айше пришли многие — волонтеры, помогавшие делать ремонт, администрация района, оплатившая покупку мебели, благотворители.

Поддержать семью Репняковой в суде пришел экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Дети Айши 14-летний Ярослав и 9-летняя тоже приехали в суд (фото публикуются с согласия матери детей) Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Дети готовятся к судебному допросу Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Айша Репнякова с дочкой Аленой Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Победа в суде! Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Для молодого юриста Дмитрия Кротова (справа) дело Айши Репняковой стало первый серьезным испытанием. Фото: Андрей Гусельников, URA.RU