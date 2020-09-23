23 сентября 2020

Суд решил судьбу детей, отобранных у матери за беспорядок в доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Потребовался год, чтобы восстановить справедливость Фото: из личного архива Айши Репняковой

Верх-Исетский суд Екатеринбурга вернул Айше Репняковой двоих детей, которых органы опеки забрали год назад за беспорядок в доме. Решение было принято после публикации URA.RU и вмешательства полпреда президента в УрФО, передает из суда корреспондент агентства.

«Иск об отмене ограничений в родительских правах удовлетворить», — объявила свое решение судья Екатерина Илюшкина.

В суде в защиту семьи Айши выступили психолог, ведущая школы приемных родителей Елена Кондрашкина, юрист Айши Дмитрий Кротов, Александр Шумилов — юрист фонда Ройзмана, поддержавшего семью. Также суд допросил детей Айши — 9-летнюю Алену и 14-летнего Ярослава. Оба они заявили судье, что больше всего хотят вернуться домой к маме. После этого их снова увезли в центр социальной помощи семьям и детям «Каравелла», где они содержатся.

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В Екатеринбурге у матери забрали детей за беспорядок в квартире

В решении суда говорится, что оно вступает в силу немедленно. Юрист «Каравеллы», присутствовавший на суде, пояснил, что Айша сможет забрать детей уже сегодня вечером.

URA.RU подробно рассказывало историю семьи Айши Репняковой: год назад, в сентябре 2019 года, сотрудники опеки забрали у нее двоих детей, выявив беспорядок в доме. В полицию и опеку пожаловался престарелый отец женщины, с которым у нее сложные отношения.

Целый год она добивалась справедливости: сделала на свою маленькую зарплату почтальона ремонт в квартире, занималась с психологом, работала с юристами. После публикации URA.RU и возникшего резонанса на помощь Айше пришли многие — волонтеры, помогавшие делать ремонт, администрация района, оплатившая покупку мебели, благотворители.

Поддержать семью Репняковой в суде пришел экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU
Дети Айши 14-летний Ярослав и 9-летняя тоже приехали в суд (фото публикуются с согласия матери детей)
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU
Дети готовятся к судебному допросу
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU
Айша Репнякова с дочкой Аленой
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU
Победа в суде!
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU
Для молодого юриста Дмитрия Кротова (справа) дело Айши Репняковой стало первый серьезным испытанием.
Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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