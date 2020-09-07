В Екатеринбурге у матери забрали детей за беспорядок в квартире

Специалисты, сопровождающие семью, не понимают, чем, кроме беспорядка, провинилась мать Фото: depositphotos.com

Опека Верх-Исетского района Екатеринбурга отобрала двух детей у матери-одиночки Айши Репняковой. Об этом женщина рассказала URA.RU. Поводом стал беспорядок в квартире.

«В доме Айши давно не было ремонта, и квартира действительно была захламлена, — говорит семейный детский психолог Елена Кондрашкина. — Но ее можно понять: она одна поднимает двух детей на зарплату почтальона в 20 тысяч рублей. Других оснований для изъятия детей не было: она не пьет, заботится о детях, в семье нет насилия или того, от чего их надо спасать».

Вот уже почти год домашние дети живут в центре социальной помощи семьям и детям «Каравелла» Фото: из личного архива Айши Репняковой

По словам женщины, нажаловался на нее в органы опеки ее престарелый отец (с которым сложные отношения). Сотрудники МВД и опеки в ее отсутствие сделали снимки беспорядка, вызвали ее в полицию и оштрафовали на 500 рублей. «Я спросила инспектора ПДН, что теперь делать — она велела привести квартиру в порядок, — вспоминает Айша. — Две недели я этим занималась, и когда сотрудники опеки пришли снова, я думала — с проверкой. А они, не сделав снимков, как все изменилось, просто забрали детей с собой. Еще и отругали, что я их не успокаивала, когда они плакали».

Сейчас 9-летняя Алена и 14-летний Ярослав живут в детском реабцентре «Каравелла». Мать навещает их 3-4 раза в неделю. «Там то вши, то кишечные инфекции. Вещи принесем — они расходятся по другим детям», — говорит она, отмечая, что ее детей там «хейтят». «Неудивительно: в детдомах домашних детей, к которым приходят родители, всегда травят», — отмечает психолог.

Почти год Айша борется за своих детей: их забрали в сентябре 2019, а в декабре по иску опеки суд ограничил ее в родительских правах. Она обжаловала решение, но спустя полгода (в июле 2020) апелляция оставила его в силе. 24 сентября женщину ждет новый суд (кассация).