Полпред связался с руководством Почты России, где работает женщина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов дал поручение разобраться в ситуации с изъятием детей у жительницы Екатеринбурга Айше Репняковой, сообщили в пресс-службе полпредства. Женщину лишили детей, увидев беспорядок у нее в квартире, ранее сообщила URA.RU детский психолог, которая работает с семьей.

«Необходимо внимательно изучать основания для подобных решений. Изъятие детей из семьи — это крайняя мера. До принятия подобного решения органы власти должны принять исчерпывающие меры для сохранения семьи и воспитания детей с родителями», — отметил полпред. Цуканов также связался руководством макрорегиона «Урал» ФГУП «Почта России» (Айше Репнякова работает на почте) чтобы они помогли сотруднице в сложной жизненной ситуации, уточнили в полпредстве.

Опека Верх-Исетского района Екатеринбурга отобрала двух детей у матери-одиночки Айше Репняковой, сообщало URA.RU 8 сентября. «В доме Айше давно не было ремонта, и квартира действительно была захламлена, — говорит семейный детский психолог Елена Кондрашкина. — Но ее можно понять: она одна поднимает двух детей на зарплату почтальона в 20 тысяч рублей. Других оснований для изъятия детей не было: она не пьет, заботится о детях, в семье нет насилия или того, от чего их надо спасать».