В городе Чебаркуле полицейский открыл огонь по машине с пьяным водителем за рулем. «Подстреленный» автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
Ночью сотрудники ДПС обратили внимание на опасно маневрирующий «ВАЗ-21099». Требование остановиться его водитель проигнорировал, пытаясь оторваться от преследования он создавал угрозу окружающим. «Полицейскими было применено оружие, после попадания машина врезалась в дорожное ограждение», — рассказали URA.RU в полицейском главке.
Из свалившейся под откос машины извлекли нетрезвого 24-летнего водителя без прав. Сейчас он арестован на 10 суток. Также чебаркулец привлечен к административной ответственности за отсутствие страхового полиса ОСАГО, невыполнение законных требований полиции и повреждение дорожных сооружений.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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