23 сентября 2020

В Челябинской области полицейские открыли стрельбу по автомобилю. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяный гонщик игнорировал требования ДПС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Чебаркуле полицейский открыл огонь по машине с пьяным водителем за рулем. «Подстреленный» автомобиль врезался в дорожное ограждение, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

Ночью сотрудники ДПС обратили внимание на опасно маневрирующий «ВАЗ-21099». Требование остановиться его водитель проигнорировал, пытаясь оторваться от преследования он создавал угрозу окружающим. «Полицейскими было применено оружие, после попадания машина врезалась в дорожное ограждение», — рассказали URA.RU в полицейском главке.

Из свалившейся под откос машины извлекли нетрезвого 24-летнего водителя без прав. Сейчас он арестован на 10 суток. Также чебаркулец привлечен к административной ответственности за отсутствие страхового полиса ОСАГО, невыполнение законных требований полиции и повреждение дорожных сооружений.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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