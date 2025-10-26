В Челябинске «Махонинских» потребовали признать экстремистами и изъять имущество на миллиарды

Генпрокуратура потребовала запретить «Махонинских» и отнять имущество на 2,5 млрд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Генеральная прокуратура подала в суд иск с требованием признать объединение «Махонинские» из Челябинска экстремистским и запретить его. Также ведомство намерено обратить в собственность государства принадлежащее организации имущество. Речь в том числе идет о коммерческих фирмах на сумму около 2,5 млрд рублей, более ста объектах недвижимости и автомобилях. Об этом пишет «Коммерсант».

«С момента своего создания, говорится в иске, „Махонинские“ промышляли „вымогательствами, грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области, своих конкурентов и оппонентов“. Генпрокуратура потребовала признать объединение „Махонинские“ экстремистским, а также обратить в госсобственность принадлежащее ему имущество — земельные участки, жилые и нежилые помещения, доли в коммерческих организациях, а также транспортные средства, в том числе маломерные суда», — сообщает издание «Коммерсант» .

В статье говорится, что Генеральная прокуратура подала в Советский районный суд Челябинска иск, в котором в качестве ответчиков фигурируют 16 физических лиц, среди которых числятся братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь коммерческих организаций. Кроме того, еще пять человек и семь компаний были обозначены как заинтересованные лица.

Надзорное ведомство указывает, пишет «Коммерсант», что деятельность данного сообщества основана на общих идеологических и имущественных интересах его участников, которые придерживаются взглядов и идей международного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), признанного экстремистским и запрещенного на территории Российской Федерации. Согласно материалам иска, объединение осуществляет свою деятельность с 1990-х годов и находится под руководством братьев Андрея и Александра Махониных, ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности.

В статье со ссылкой на Генеральную прокуратуру говорится, что в 1999 году колхозный рынок, расположенный на улице Дзержинского в Челябинске, был захвачен и его доли были переданы семье Махониных. Надзорное ведомство также считает, что аналогичная схема была использована для приобретения в собственность Махониных развлекательного комплекса, ранее известного под названием «Монте-Карло».

Согласно сведениям, предоставленным Генеральной прокуратурой и управлением ФСБ по региону, на которые ссылается издание, объединение «Махонинские» причастно к организации массовых беспорядков, произошедших во время проведения рок-фестиваля «Торнадо-2010». Также сообщается, что представители данной группировки поддерживали контакты с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, а также с первым заместителем председателя Законодательного собрания региона Константином Струковым.