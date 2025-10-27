Логотип РИА URA.RU
Челябинский СК возбудил уголовное дело против учителя за подзатыльник школьнику

27 октября 2025 в 09:45
Инцидент вылился в уголовное дело

Инцидент вылился в уголовное дело

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении учителя, которая два раза ударила по голове девятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства образовательного учреждения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Инцидент произошел в образовательном учреждении села Берлин Троицкого района. В соцсетях появилось видео, на котором учитель наносит два удара по голове школьника. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

После случившегося учительницу отстранили от работы. Ситуация абсолютно недопустима и противоречит принципам педагогической этики, заявили ранее в районной администрации.

