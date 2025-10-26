Особняк Беляевского связан с историей развития пивоваренного дела в Челябинске Фото: фонд «Том Сойер Фест — Наследие»

В Челябинске продолжаются восстановительные работы в купеческом особняке Беляевского, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и располагается по адресу улица Труда, 89. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«В текущем году к деятельности благотворительного фонда „Том Сойер Фест — Наследие“ присоединились представители проекта „Авито Услуги“, инициировавшие совместную программу, нацеленную на сохранение исторической среды в одиннадцати городах России. В рамках этой инициативы в каждом из городов специалисты и волонтеры занимаются обновлением зданий, представляющих культурную и историческую ценность для местного населения — от купеческих сооружений до старинных усадеб, преобразуя их в культурные пространства, востребованные современным обществом», — заявили в пресс-службе сервиса.

Особняк, расположенный на улице Труда, 89, представляет собой объект из кирпича и бутового камня, возведенный в конце XIX века. Здание было построено в 1895 году и связано с именем купца Антона Беляевского, став одним из значимых памятников истории пивоварения в Челябинске.

Продолжение после рекламы

Во второй половине 1920-х годов дом перешел в ведение города, был разделен на квартиры и функционировал как жилой дом до 1986 года. В период 1980–1990-х годов здесь работали бюро по обмену и бронированию жилья, а затем размещался центр приватизации. В здании сохранились уникальные архивные материалы БТИ, которые включат в будущую постоянную экспозицию. На протяжении последующих десятилетий особняк оставался неиспользуемым, а многочисленные попытки бизнесменов вдохнуть в него новую жизнь не увенчались успехом.

В 2021 году городской администрацией было принято решение о передаче здания в безвозмездное пользование команде «Том Сойер Феста», которая на протяжении последних лет шаг за шагом занимается его реставрацией. В настоящее время здесь организуются образовательные программы, экскурсии, мастер-классы по реставрации и тематические встречи. Несмотря на заметный прогресс, объект все еще нуждается в масштабных ремонтных работах.