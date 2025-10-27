Логотип РИА URA.RU
Спецборт доставил двух пострадавших в Копейске в Нижний Новгород. Фото, видео

27 октября 2025 в 09:57
Самолет МЧС России приземлился в Нижнем Новгороде

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спецборт МЧС России доставил двоих пострадавших в Копейске (Челябинская область) в Нижний Новгород. Как сообщила пресс-служба ведомства, копейчанам окажут высококвалифицированную помощь.

«Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация двух человек. Они получили травмы при взрыве на предприятии в городе Копейске 22 октября и нуждаются в высококвалифицированной медпомощи», — заявили в МЧС России.

Самолет обладает современным медоборудованием. Имеются специальные медицинские модули, аппарат искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопроводили специалисты Минздрава России.

Трагедия в Копейске произошла в 23:45 22 октября. Погибло 13 человек, остальным оказана медицинская помощь. В регионе 24 октября стал Днем траура. Власти и завод, где взорвался цех, окажут близким все необходимую помощь.

Двоих пострадавших при взрыве в Копейске доставили в Нижний Новгород

Фото: пресс-служба МЧС России

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

