Спецборт МЧС России доставил двоих пострадавших в Копейске (Челябинская область) в Нижний Новгород. Как сообщила пресс-служба ведомства, копейчанам окажут высококвалифицированную помощь.

«Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация двух человек. Они получили травмы при взрыве на предприятии в городе Копейске 22 октября и нуждаются в высококвалифицированной медпомощи», — заявили в МЧС России.

Самолет обладает современным медоборудованием. Имеются специальные медицинские модули, аппарат искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов сопроводили специалисты Минздрава России.

Трагедия в Копейске произошла в 23:45 22 октября. Погибло 13 человек, остальным оказана медицинская помощь. В регионе 24 октября стал Днем траура. Власти и завод, где взорвался цех, окажут близким все необходимую помощь.