Бастрыкин поручил разобраться с наездом челябинского самокатчика на пенсионерку

26 октября 2025 в 19:08
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу, связанному с травмированием жительницы Магнитогорска Челябинской области в результате наезда электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Согласно сообщениям СМИ, 23 октября текущего года в пешеходной зоне Магнитогорска водитель электросамоката совершил наезд на пенсионерку и впоследствии скрылся с места происшествия. Потерпевшая с травмами головы была доставлена в больницу. Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления Константина Правосудова представить доклад о ходе предварительного и итогового расследования данного инцидента», — отмечает пресс-служба СКР. 

Следственным управлением Следственного комитета России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Ход исполнения поручения взят на контроль центральным аппаратом ведомства.

