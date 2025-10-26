Бастрыкин поручил разобраться с наездом челябинского самокатчика на пенсионерку
Глава СКР затребовал доклад по уголовному делу о травмировании жительницы Магнитогорска
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу, связанному с травмированием жительницы Магнитогорска Челябинской области в результате наезда электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Согласно сообщениям СМИ, 23 октября текущего года в пешеходной зоне Магнитогорска водитель электросамоката совершил наезд на пенсионерку и впоследствии скрылся с места происшествия. Потерпевшая с травмами головы была доставлена в больницу. Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления Константина Правосудова представить доклад о ходе предварительного и итогового расследования данного инцидента», — отмечает пресс-служба СКР.
Следственным управлением Следственного комитета России по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Ход исполнения поручения взят на контроль центральным аппаратом ведомства.
