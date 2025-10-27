Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

На улицах Челябинска заметили прозрачный грузовик. Фото

27 октября 2025 в 09:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Прозрачная «Газель» стала частью акции компании «Авито»

Прозрачная «Газель» стала частью акции компании «Авито»

Фото: пресс-служба «Авито»

Жители Челябинска заметили на улицах города «Газель» с прозрачным кузовом. Необычный грузовик стал частью акции компании «Авито». Как рассказали URA.RU в пресс-службе классифайда, в рамках промоушена челябинцы могли пройти квест и выиграть призы.

«Акция работает как визуальная метафора: прозрачность — это не просто слова. Каждая сделка на нашей площадке защищена. Деньги уходят продавцу только после того, как покупатель проверил товар и подтвердил получение», — пояснили идею акции в пресс-службе «Авито».

У жителей Челябинска была возможность отсканировать QR-код на кузове «Газели», чтобы увидеть готовые инструкции по безопасным покупкам в интернете. Это позволит пользователям «Авито» в игровой форме научиться оберегать свои деньги и персональные данные, чтобы у них получались только хорошие истории.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал