На улицах Челябинска заметили прозрачный грузовик. Фото
Прозрачная «Газель» стала частью акции компании «Авито»
Фото: пресс-служба «Авито»
Жители Челябинска заметили на улицах города «Газель» с прозрачным кузовом. Необычный грузовик стал частью акции компании «Авито». Как рассказали URA.RU в пресс-службе классифайда, в рамках промоушена челябинцы могли пройти квест и выиграть призы.
«Акция работает как визуальная метафора: прозрачность — это не просто слова. Каждая сделка на нашей площадке защищена. Деньги уходят продавцу только после того, как покупатель проверил товар и подтвердил получение», — пояснили идею акции в пресс-службе «Авито».
У жителей Челябинска была возможность отсканировать QR-код на кузове «Газели», чтобы увидеть готовые инструкции по безопасным покупкам в интернете. Это позволит пользователям «Авито» в игровой форме научиться оберегать свои деньги и персональные данные, чтобы у них получались только хорошие истории.
