Прозрачная «Газель» стала частью акции компании «Авито» Фото: пресс-служба «Авито»

Жители Челябинска заметили на улицах города «Газель» с прозрачным кузовом. Необычный грузовик стал частью акции компании «Авито». Как рассказали URA.RU в пресс-службе классифайда, в рамках промоушена челябинцы могли пройти квест и выиграть призы.

«Акция работает как визуальная метафора: прозрачность — это не просто слова. Каждая сделка на нашей площадке защищена. Деньги уходят продавцу только после того, как покупатель проверил товар и подтвердил получение», — пояснили идею акции в пресс-службе «Авито».