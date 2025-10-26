На пожаре в многоквартирном доме погиб челябинец

Челябинец задохнулся от дыма Фото: Илья Московец © URA.RU

Во время пожара в многоквартирном доме в поселке Каолиновый города Кыштым Челябинской области погиб мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Возгорание произошло в квартире, расположенной на пятом этаже дома по улице Счастливой. Владелица квартиры вместе с ребенком сумела своевременно покинуть помещение. Однако в соседней с очагом возгорания квартире оставался 62-летний мужчина. На момент прибытия спасателей он был без сознания», — заявляют спасатели.

Пожарные оперативно вынесли кыштымца на улицу, где медработники незамедлительно начали реанимационные мероприятия. Тем не менее, спасти мужчину не удалось — причиной его гибели стало отравление продуктами горения.

Кроме того, из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, среди которых были трое детей младше 12 лет. Квартира, где произошел пожар, выгорела полностью. По предварительным данным, возгорание началось на кухне с плиты.