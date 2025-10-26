Стали известны победители Гран-При «Звезды Магнитки» по фигурному катанию в Магнитогорске
«Звезды Магнитки» — это этап Гран-при России по фигурному катанию (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Магнитогорске Челябинской области завершился первый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию. Среди женщин лучшей стала Аделия Петросян, мужчин — Марк Кондратюк, передает корреспондент URA.RU.
«Победу одержала Аделия Петросян. Второе место заняла Анна Фролова, а бронзовую медаль завоевала Дина Хуснутдинова», — сообщает корреспондент агентства.
Среди мужчин лидирующую позицию занял Марк Кондратюк, опередив Григория Федорова всего на доли балла. Третьим стал Николай Угожаев.
В соревнованиях спортивных пар победу одержали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. В дисциплине танцев на льду лучшие результаты показали Василиса Кагановская и Максим Некрасов.
