Стали известны победители Гран-При «Звезды Магнитки» по фигурному катанию в Магнитогорске

Петросян и Кондратюк победили в одиночном катании на Гран-При «Звезды Магнитки»
26 октября 2025 в 22:30
«Звезды Магнитки» — это этап Гран-при России по фигурному катанию (архивное фото)

«Звезды Магнитки» — это этап Гран-при России по фигурному катанию (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области завершился первый этап российской серии Гран-при по фигурному катанию. Среди женщин лучшей стала Аделия Петросян, мужчин — Марк Кондратюк, передает корреспондент URA.RU.

«Победу одержала Аделия Петросян. Второе место заняла Анна Фролова, а бронзовую медаль завоевала Дина Хуснутдинова», — сообщает корреспондент агентства.

Среди мужчин лидирующую позицию занял Марк Кондратюк, опередив Григория Федорова всего на доли балла. Третьим стал Николай Угожаев.

В соревнованиях спортивных пар победу одержали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. В дисциплине танцев на льду лучшие результаты показали Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

