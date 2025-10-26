Эксперты назвали, сколько нужно зарабатывать челябинцам, чтобы снять квартиру

Семьям с двумя детьми нужно зарабатывать более 100 тысяч рублей, чтобы позволить себе аренду жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область заняла 23 место среди российских регионов по доступности аренды жилья для семей с детьми. Такие данные опубликованы 26 октября в исследовании РИА Новости. Согласно рейтингу, для оплаты жилья и покрытия основных нужд в регионе необходим совокупный семейный доход не ниже 104,6 тысячи рублей в месяц.

«Челябинская область заняла 23 место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. Доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры в январе-сентябре 2025 года, [составила] 55,2 процента. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и семейных расходов, — 104,6 тысячи рублей», — следует из рейтинга РИА Новости.