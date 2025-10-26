Эксперты назвали, сколько нужно зарабатывать челябинцам, чтобы снять квартиру
Семьям с двумя детьми нужно зарабатывать более 100 тысяч рублей, чтобы позволить себе аренду жилья
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинская область заняла 23 место среди российских регионов по доступности аренды жилья для семей с детьми. Такие данные опубликованы 26 октября в исследовании РИА Новости. Согласно рейтингу, для оплаты жилья и покрытия основных нужд в регионе необходим совокупный семейный доход не ниже 104,6 тысячи рублей в месяц.
«Челябинская область заняла 23 место в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья. Доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры в январе-сентябре 2025 года, [составила] 55,2 процента. Семейный доход, необходимый для оплаты аренды и семейных расходов, — 104,6 тысячи рублей», — следует из рейтинга РИА Новости.
Согласно данным агентства, лидирующую позицию по доступности аренды жилья занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где 76,4% семей имеют возможность снимать квартиру. Чтобы семья из четырех человек могла арендовать жилье и покрывать основные расходы, ей потребуется ежемесячный доход в размере 175,2 тысячи рублей. Следующие строки рейтинга занимают Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Сахалинская область.
